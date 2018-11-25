بعد الأونروا .. أمريكا تغلق ثاني وكالة لمساعدة الفلسطينيين

رجحت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية توجه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وقف أنشطتها في قطاع غزة والضفة الغربية بحلول عام 2019.





وأشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى أن إغلاق الوكالة الأمريكية يأتي في إطار التقليصات التي شرعت بها واشنطن في الميزانيات المرصودة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).





وبحسب الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، فإن إغلاق USAID من شأنه أن يؤدي إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، بحيث ستتحمل إسرائيل الأعباء وستدفع الثمن الأمني والاقتصادي والصحي جراء تفاقم الأوضاع في القطاع.





وتعتبر USAID، من أهم وأكبر المؤسسات التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.





وذكرت الصحيفة، أن الخارجية الأمريكية أبلغت في الأسبوع الماضي إدارة المؤسسة، أن عليها تقليص نصف طاقم الموظفين في المؤسسة البالغ تعدادهم 180 موظفا، حيث من المتوقع أن تعلن الإدارة الأمريكية مطلع العام 2019، عن غلق الفرع الذي يقدم المساعدات للفلسطينيين.



