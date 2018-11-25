ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

بعد الأونروا .. أمريكا تغلق ثاني وكالة لمساعدة الفلسطينيين

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 06:37 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رشا عبدالوهاب
رجحت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية توجه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وقف أنشطتها في قطاع غزة والضفة الغربية بحلول عام 2019.

وأشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى أن إغلاق الوكالة الأمريكية يأتي في إطار التقليصات التي شرعت بها واشنطن في الميزانيات المرصودة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وبحسب الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، فإن إغلاق USAID من شأنه أن يؤدي إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، بحيث ستتحمل إسرائيل الأعباء وستدفع الثمن الأمني والاقتصادي والصحي جراء تفاقم الأوضاع في القطاع.

وتعتبر USAID، من أهم وأكبر المؤسسات التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الصحيفة، أن الخارجية الأمريكية أبلغت في الأسبوع الماضي إدارة المؤسسة، أن عليها تقليص نصف طاقم الموظفين في المؤسسة البالغ تعدادهم 180 موظفا، حيث من المتوقع أن تعلن الإدارة الأمريكية مطلع العام 2019، عن غلق الفرع الذي يقدم المساعدات للفلسطينيين.

وسيتم إغلاق فرع فلسطين، بموجب قرار صادر عن الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب، والقاضي بتقليص الدعم لوكالة الغوث "أونروا"، حيث أعلنت واشنطن عن وقف تحويل ميزانية بقيمة 250 مليون دولار للفلسطينيين، منها ميزانية بقيمة 215 مليون دولار، كانت مخصصة لتطوير الاقتصادي والإغاثة الإنسانية.
loading...

ترشيحاتنا

الأمن السعودي يواصل البحث عن قاتل الشاب المصري والجثمان يصل الأربعاء

رئيس البرلمان يطالب ممثل وزارة المالية بالخروج من الجلسة العامة

الاتحاد يتقدم على الطلائع بهدف بنظرية الهجوم الخاطف في الشوط الأول ..فيديو

الحمولة الزائدة تغرق معدية بقرية بشتامي.. ومصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين من أبناء المنوفية.. وعرض السائق المتهم على النيابة العامة بكوم حمادة

مسلسل كارتون يتسبب فى مقتل مدرسه على يد طالب.. والداخلية تحذر الأسر .. فيديو

جزائري يذبح كل ماشيته ترحيبا بالأمير محمد بن سلمان

إيهاب جلال يوصي بطل ليبيا بالتعاقد مع مدرب الأهلي السابق

علي غزال بصحبة ابنته وزوجته في أسوان ..صور

الرئيس السيسي: الدولة تبذل جهوداً لتوطين التكنولوجيا

وكيل أعمال كارتيرون يكشف كواليس إقالته من قيادة الأهلي

شاهد.. محتويات التوابيت الفرعونية القديمة

تعليق صادم لـ الحضري عقب أزمته مع الإسماعيلي وقرب رحيله

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاء الخميسي تخطف الأنظار في عرض جريمة الايموبيليا

عادل حمودة وطارق الشناوي يرويان كواليس طفولة صلاح أبو سيف ..صور

منة فضالي تبرز أنوثتها بلون شعرها الجديد ..صور

لقاء ودي بين ولي العهد السعودي وملك إسبانيا السابق .. صور

تفاصيل افتتاح الرئيس السيسي للدورة الـ22 لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات

فيديو

إنجى على تنشر فيديو جديدا لاحتفال أحمد حلمى ومنى زكى بعيد ميلادهما
الاتحاد يتقدم على الطلائع بهدف بنظرية الهجوم الخاطف في الشوط الأول ..فيديو
بطل العالم الذي تحول إلى بائع كشري يحكي تفاصيل مواجهة لاعب إسرائيلي .. فيديو
بطل العالم للكاراتيه يروي بالدموع تفاصيل مأساة انتحار نجله شنقا ..فيديو
خالد قمر يتقدم للاتحاد السكندري أمام الطلائع في الدوري الممتاز .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟