بوكا جونيورز يرفض خوض نهائي كأس ليبرتادوريس أمام ريفر بليت

أصدر بوكا جونيورز بيانا رسميا شدد فيه على رفضه خوض نهائي كوبا ليبرتادوريس ضد ريفر بليت اليوم الأحد، بعد أحداث الشغب التي بدرت من جماهير ريفر بليت أمس بعد التعدي على حافلة الفريق المنافس.



وقال بيان بوكا: "قدمنا طلبا رسميا لـ كونميبول "اتحاد أمريكا الجنوبية" أن تلعب المباراة على أسس تتميز بالمساواة، مثلما اتفق رئيسا بوكا وريفر بليت ورئيس الاتحاد القاري".



وأضاف النادي الأرجنتيني في البيان "بعد أحداث السبت، طلبنا تأجيل المباراة وأن تلعب على أسس المساواة، وبعد أحداث العنف ومدى قوتها نرى أن تلك الأسس لم تتحقق، ولذا نطلب إلغاء المباراة وتطبيق لوائح كونميبول".



وكانت حافلة بوكا جونيورز قد تعرّضت لرشق بالحجارة أثناء توجهها إلى ملعب مونيومنتال، ما تسبب بإصابة عدة لاعبين في صفوفه، كما تأثر لاعبيه بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة لتفرقة الحشود.