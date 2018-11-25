جبر الخواطر على الله.. مرضى جبرتهم ملاعب الكرة وساندتهم الجماهير في المباريات

لم تكن اللافتة الإنسانية التي شهدها استاد الإسكندرية، خلال لقاء الاتحاد السكندري وطلائع الجيش في إطار لقاءات الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري المصري، بنزول أحد الأطفال مرضى السرطان لأرض الملعب وهتاف الجماهير باسمه وتشجيعه، هى الواقعة الأولى التي تشهدها الملاعب تدعيما وتشجيعا لمرضى السرطان في مصر والعالم .





الواقعة وإن كانت بسيطة في قيمتها، إلا أن لها أثرا كبيرا على تشجيع الطفل «مصطفى» مريض السرطان، الذي تشجعه تلك الإنسانيات على تخطي محنته لحين التعافي من مرضه

.

مسئولو نادي الاتحاد السكندري، قدموا لمحة إنسانية في مساعدة الطفل وتخفيف محنته، حينما طلبوا من المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، بالموافقة والسماح للطفل «مصطفى» مريض السرطان لتنفيذ ضربة بداية مباراة الفريق الأول أمام طلائع الجيش، في محاولة من النادي لدعم الطفل ورفع معنوياته حتى يتعافى من مرضه .