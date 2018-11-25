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أخبار العالم

البرلمان البريطاني يحصل على وثائق سرية تفضح مؤسس فيسبوك

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 11:20 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم، الأحد، بأن مجلس العموم البريطاني "البرلمان" تمكن من الحصول على وثائق سرية متعلقة بشركة "فيس بوك" وأزمتها الشهيرة مع شركة "كامبريدج أناليتكا"، والتي سعى مؤسس الأولى، مارك زوكربيرج، لعدم نشرها للرأي العام. 

وقالت الصحيفة إن بعض الوثائق تشتمل مراسلات بين زوكربيرج وعدد من مجلس إدارة "فيسبوك"، وتظهر أن الشركة كانت على علم مسبق بوجود عيوب في سياساتها للخصوصية لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتسمح له باستغلال معلومات خاصة لمستخدمي الموقع.

وقد اكتشف نواب العموم البريطاني، أن تلك الوثائق كانت مع أحد مديري شركة برمجة خلال زيارته العاصمة لندن، في رحلة عمل، وقد تبين أن تلك الوثائق أصلها دعوى قضائية رفعت بولاية كاليفورنيا تتناول مزاعم ضد "فيس بوك" منها أن ما يتعلق بعدم احترام الشركة لخصوصية المستخدم، وأن زوكربيرج وضع خطة أخرج منافسي فيس بوك أو المنافسين المحتملين من سوق العمل.

وأشارت "ديلي ميل"، إلى أن هذا الشخص هو تيد كرامر، صاحب شركة "سيكس فور ثري"، وهي صاحبة الدعوى التي تقاضي "فيس بوك" وتتهمه بأنه أكبر موقع إلكتروني استغل قاعدة البيانات في التاريخ.
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