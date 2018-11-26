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أخبار العالم

اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش الإرهابي

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 05:18 ص
أرشيفية
أرشيفية
رويترز
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن اشتباكات عنيفة وقعت بين أعضاء تنظيم داعش الإرهابي، وقوات مدعومة من الولايات المتحدة في شرق سوريا أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين والمقاتلين خلال اليومين الماضيين.

وأضاف المرصد أن قوات سوريا الديمقراطية استعادت مواقع خسرتها خلال هجمات في الأيام الأخيرة. واحتدمت المعارك على الضفة الشرقية لنهر الفرات أمس الأحد.

وقال الكولونيل شون ريان المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لرويترز: "قوات سوريا الديمقراطية استعادت الكثير من الأراضي التي فقدتها في اليوم السابق... وقعت خسائر على الجانبين".

وأضاف أن قوات الأمن العراقية تقوم بتأمين الحدود حتى لا يتمكن المقاتلون من الفرار.

كانت قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية قد انتزعت السيطرة على مناطق شاسعة من الإرهابيين في شمال وشرق سوريا حيث يتمركز نحو 2000 من القوات الأمريكية.

ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولي قوات سوريا الديمقراطية.
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