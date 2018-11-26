‎وفد نرويجى يزور المتحف البطريركي بالمركز الثقافى القبطى الأرثوذكسي

استقبل الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وفدا من دولة النرويج، قام بزيارة المتحف البطريركي والبانوراما القبطية ومزار الشهداء المتواجد بمقر المركز بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



ورحب الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطي الأرثوذكسي بالوفد النرويجي، وقدم لهم شرحا عن كافة الأنشطة الخدمية والثقافية التى يقدمها المركز لجميع المصريين.



وأعرب الوفد النرويجي عن سعادته بالتواجد في مصر،وبزيارة المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي الذى يحوى العديد من المزارات، مشيرين إلى أنهم سيحكون لأصدقائهم في النرويج عن روعة ما شاهدوه في مصر وحثهم على زيارتها والتمتع بجولات سياحية وثقافية في أرض الحضارة.‎

