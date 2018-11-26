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رياضة

اختبار طبي أخير لأزارو لتحديد موقفه من مواجهة المقاولون

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:16 ص
المغربي وليد أزارو
المغربي وليد أزارو
حسن العمدة
يخضع المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاختبار طبي قبل انطلاق مران فريقه الأحمر عصر اليوم لتحديد مدى جاهزيته لمباراة الغد أمام المقاولون العرب.

ويعاني أزارو من تورم في وجه القدم، منعه من المشاركة في تدريبات فريقه، اليومين الماضيين، حيث اكتفى بتدريبات تأهيلية خفيفة في الجيم وبدنية خفيفة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب مساء غد الثلاثاء في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
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