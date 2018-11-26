بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح المؤتمر العربي الدولي الـ15 للثروة المعدنية

حرصًا من موقع "صدى البلد" على تقديم خدمة إخبارية مُتميزة لمتابعي موقعها الإلكترونى، ننقل بثًا مباشرًا لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات المؤتمر العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية.



يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية اليوم فاعليات المؤتمر العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له والذى تعقد فاعلياته بالقاهرة على مدار ثلاثة أيام برعاية الرئيس ويرأس اعماله المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تحت شعار «الاستثمار التعدينى والتنمية الاقتصادية فى الوطن العربى».



ويشارك فى افتتاح المؤتمر الذى يعقد كل عامين فى إحدى الدول العربية عدد من وزراء الثروة المعدنية العرب وكبار المسئولين بالمنظمات والمؤسسات العربية فى مقدمتهم المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية والمهندسة هالة زواتى وزيرة الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية والدكتور صالح عبدالله الجبورى وزير الصناعة والمعادن العراقى وعبدالرشيد محمد أحمد وزير البترول والمعادن بدولة الصومال و أحمد ابوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية والمهندس عادل الصقر مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.