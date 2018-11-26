استعدادات بمطار القاهرة لاستقبال ولي العهد السعودي

يشهد مطار القاهرة الدولى، استعدادات مكثفة لوصول الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، خلال الساعات المقبلة، للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل توجهه إلى الأرجنتين، لحضور قمة مجموعة العشرين.



قامت سلطات مطار القاهرة، بتمشيط المنطقة وإخلاء جراج السيارات المقابل لاستراحة رئاسة الجمهورية، وتم تعليق الإعلام المصرية والسعودية على الطريق المؤدي إلى الصالة الرئاسية بالمطار.



ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي وولي العهد السعودي قمة مصرية سعودية، يتناولا خلالها عددًا من القضايا الإقليمية والثنائية إلى جانب التنسيق بشأن تطورات الأوضاع في اليمن وليبيا وسوريا.

