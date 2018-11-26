هكذا استعد جماهير الجونة والزمالك لمبارة اليوم

احتل هاشتاج #الجونة المركز الأول ضمن قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولًا عبر موقع "تويتر"، بالتزامن مع استعداد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة الجونة، اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز باستاد بتروسبورت.



ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة في الثامنة مساءً، وسيتم إذاعتها عبر قناتي أون سبورت ونايل سبورت.



ويدخل الفريق الأبيض المباراة برصيد 29 نقطة، حققهم من الفوز في 9 مباريات والتعادل في مباراتين والهزيمة في مباراة وحيدة، سجل خلالهم الفريق الأبيض 26 هدفًا وسكنت شباكه 10 أهداف فيما يحتل فريق الجونة المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة حققهم من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 7 والهزيمة في 4 لقاءات، سجل لاعبيه 15 هدفًا، وسكنت شباكه 20 هدفًا.