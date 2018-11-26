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رياضة

أحمد الجندى نجم الخماسى الحديث يتوج بجائزة بن راشد للإبداع الرياضى

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 01:58 م
أحمد الجندى نجم الخماسى
أحمد الجندى نجم الخماسى الحديث
عمرو الحلوانى
توج أحمد أسامة الجندى، نجم مصر فى الخماسى الحديث، بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضى لموسم 2018، لأفضل رياضى عربى.

وكان أحمد أسامة الجندى نجح فى تحقيق العديد من الألقاب والميداليات العالمية خلال العام الماضى، والتى يأتى على رأسها الحصول على الميدالية الذهبية لأولمبياد الشباب التى أقيمت مؤخرا بالأرجنتين، فضلا عن تتويجه بالميدالية الذهبية لبطولة العالم للناشئين.

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