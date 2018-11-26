خالد مشهور: الترع قنابل بيئية موقوتة بسبب الإهمال ويجب تطهيرها

تقدم خالد مشهور نائب محافظة الشرقية بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والخطوات العلمية السليمة لتطهير الترع والتفتيش عليها لضمان نظافتها .



وأوضح فى طلبه أن الترع تحولت إلى كوارث صحية وقنابل بيئية وبؤر تلوث ومصادر للأوبئة والأمراض، تخترق الكتل السكنية حيث تزداد خطورة هذه الترع والمصارف مع إلقاء المصانع والمسابك لمخلفاتها بها، والتى تحولها إلى منابع المواد الضارة والسامة، نتيجة وجود المواد الكيميائية والمركبات القاتلة، التي تمتلئ بها الكثير من المجارى المائية، وتتفاعل معها تلال القمامة وجثث الحيوانات النافقة والتي تطفو على مياهها، ويزداد الأمر خطورة مع عدم تطهير تلك الترع دوريًا، ومن ثم أصبحت مصدرًا للتلوث ويرجع ذلك الي غياب الحملات الدورية و التفتيشية علي المنازل، ونقل القمامة إلي المقالب العمومية بصفة مستمرة، بالإضافة إلي تأخر تنفيذ شبكات الصرف الصحي بالقرى، ما أدي إلي قيام الأهالى بتأجير جرارات أو عربات الكسح التي تقوم بدورها بإلقاء حمولتها في المصارف والترع في ظل غفلة من المسئولين لتتحول الترع والمصارف إلي مرتع للحشرات والزواحف.



وأكد علي ضرورة تكثيف حملات تطهير الترع والمصارف على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة، وإزالة المخلفات الناتجة عنها. مال التطهير في المهد للوقاية من الأمراض الوبائية والحد من انتشارها، وضمان وصول المياه إلى نهايات الترع والمجاري المائية، للحفاظ على الرقعة الزراعية وزيادة الموارد المالية للدولة واستغلالها بعد الإنتهاء من إزالة التعديات على المجارى المائية، من خلال إقامة مشاتل أو زراعة نباتات طبية وعطرية بهدف توفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة فضلًا عن الحد من التلوث البصرى بالتوازي مع رفع الوعي والتثقيف لدى المواطنين، بعدم إلقاء المخلفات والقمامة في الترع والمصارف والمجاري المائية، من خلال تنظيم ندوات إرشادية بالجمعيات الزراعية والوحدات المحلية القروية والجمعيات الأهلية .