ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

خالد مشهور: الترع قنابل بيئية موقوتة بسبب الإهمال ويجب تطهيرها

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 02:07 م
صدى البلد
فريدة محمد
تقدم خالد مشهور نائب محافظة الشرقية بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والخطوات العلمية السليمة لتطهير الترع والتفتيش عليها لضمان نظافتها .

وأوضح فى طلبه أن الترع تحولت إلى كوارث صحية وقنابل بيئية وبؤر تلوث ومصادر للأوبئة والأمراض، تخترق الكتل السكنية حيث تزداد خطورة هذه الترع والمصارف مع إلقاء المصانع والمسابك لمخلفاتها بها، والتى تحولها إلى منابع المواد الضارة والسامة، نتيجة وجود المواد الكيميائية والمركبات القاتلة، التي تمتلئ بها الكثير من المجارى المائية، وتتفاعل معها تلال القمامة وجثث الحيوانات النافقة والتي تطفو على مياهها، ويزداد الأمر خطورة مع عدم تطهير تلك الترع دوريًا، ومن ثم أصبحت مصدرًا للتلوث ويرجع ذلك الي غياب الحملات الدورية و التفتيشية علي المنازل، ونقل القمامة إلي المقالب العمومية بصفة مستمرة، بالإضافة إلي تأخر تنفيذ شبكات الصرف الصحي بالقرى، ما أدي إلي قيام الأهالى بتأجير جرارات أو عربات الكسح التي تقوم بدورها بإلقاء حمولتها في المصارف والترع في ظل غفلة من المسئولين لتتحول الترع والمصارف إلي مرتع للحشرات والزواحف.

وأكد علي ضرورة تكثيف حملات تطهير الترع والمصارف على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة، وإزالة المخلفات الناتجة عنها. مال التطهير في المهد للوقاية من الأمراض الوبائية والحد من انتشارها، وضمان وصول المياه إلى نهايات الترع والمجاري المائية، للحفاظ على الرقعة الزراعية وزيادة الموارد المالية للدولة واستغلالها بعد الإنتهاء من إزالة التعديات على المجارى المائية، من خلال إقامة مشاتل أو زراعة نباتات طبية وعطرية بهدف توفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة فضلًا عن الحد من التلوث البصرى بالتوازي مع رفع الوعي والتثقيف لدى المواطنين، بعدم إلقاء المخلفات والقمامة في الترع والمصارف والمجاري المائية، من خلال تنظيم ندوات إرشادية بالجمعيات الزراعية والوحدات المحلية القروية والجمعيات الأهلية .
loading...

ترشيحاتنا

حكاية المهرجان الأكثر بشاعة في العالم.. الصين تشوي وتطهو الكلاب حية

سيد عبد الحفيظ يكشف استعدادات الأهلي لمباراة المقاولون

انسحاب الصحفيين من مؤتمر المحطات النووية ردا على الاتهام بنشر أخبار مغلوطة

3 أسباب متوقعة.. احتفال محمد صلاح بهدفه في واتفورد يثير حالة جدل

السفارة السعودية تدشن هاشتاج.. ولي العهد_ في بلده الثاني _مصر

في عيد ميلادها.. تعرف على سن بوسي الحقيقي

رئيس العين الإماراتي يعلق على إمكانية انتقال حسين الشحات لـ الأهلي

طلعت يوسف يكشف عن رأيه بمهاجم الاهلي

مقدمة ولى العهد السعودي تصل مطار القاهرة

رامى رضوان يحذر من إدمان لعبة بوبجي PUBG..فيديو

تغريم عيسي حياتو والعمرانى مليار جنيه فى مخالفة الممارسات الاحتكارية

شاهد.. الشانزليزيه يتحول إلى ساحة حرب بسبب مظاهرات السترات الصفراء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير التعليم ومحافظ القليوبية يفتتحان المدرسة الدولية بالعبور

نقل 240 قطعة أثرية إلى المتحف المصري الكبير.. صور

شاهد.. إضاءة مبنى مكتبة الإسكندرية بالبرتقالي دعما للمرأة

حكاية تمثال رمسيس الثاني في الرمسيوم.. والزلازل بريئة من تدميره..صور

نسرين أمين تتألق بالأسود على السجادة الحمراء.. صور

فيديو

الأرصاد: فصل الشتاء سيبدأ خلال أسبوعين..فيديو
رامى رضوان يحذر من إدمان لعبة بوبجي PUBG..فيديو
فيديو جراف.. الحكومة تنفي 6 شائعات في 4 أيام
التنمية المحلية: توصيل الصرف الصحي للأسرالفقيرة بـ 40 جنيها شهريا.. فيديو
سفيرنا ببريطانيا: الجالية المصرية كبيرة ومهتمة بالعقارات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟