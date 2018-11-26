محمد الكاشف ضمن قائمة مجلة CEO لأفضل المديرين التنفيذيين في إفريقيا والشرق الأوسط

اختارت مجلة CEO العالمية رجل الأعمال الشاب محمد الكاشف ضمن قائمة أفضل 5 مديرين تنفيذيين في مصر على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط في عام 2018.



ويأتي اختيار الكاشف بعد مسيرة ناجحة في مجال هندسة الطرق بدأها قبل التخرج في أواخر التسعينيات حتى تدرج في مجاله وعمل كرئيس ومدير تنفيذي لمجموعة Entra Roads safety Group.



ويرى محمد الكاشف أن حصوله على هذه الجائزة بادرة أمل في وجود طاقات شبابية قادرة على إحداث تطور ونهوض في شتى المجالات، مؤكدا أن الشباب يمثل الأمل في طرق أفضل.



تخرج الكاشف من الأكاديمية البحرية قسم الهندسة المدنية إدارة مشروعات، وبدأ دراسته أيضا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2002.



عمل في هندسة الطرق و تأمين سلامة الطرق ومشروعات الصيانة للطرق والإسفلت إضافة إلى عمله كمهندس مشروعات ومدير جودة ومدير إنتاج، ومن خلال إدارة المشاريع ركز على اكتساب خبراته كمختص في هندسة طرق الصيانة والسلامة على للوصول لأفضل النتائج.



والكاشف مهندس تنفيذي وعضو في اللجنة الفنية بجمعية الطرق والسلامة المصرية، وبصفته واحدا من المؤسسين فقد ساهم في تطوير العديد من المعايير منذ عام 2002 وشارك في تطوير المعايير الخاصة بالمكونات والمواصفات منذ عام 2010.



وعلى الرغم من صغر سن الكاشف، إلا أن له إسهامات في النهضة بسلامة وصيانة الطرق وصيانة سطح الأسفلت و صيانة الطرق التي تقودها السلطة السياسية منذ عام 2013 في مصر.