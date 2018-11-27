بينها فنجان القهوة الصباحي .. 5 أسباب لعدم فقدان الوزن

قال خبير التغذية ريك هاي، ان التغييرات في نمط الحياة الصغيرة التي يمكنك القيام بها الآن يمكن أن تقلل أو تزيد من تراكم الدهون غير المرغوب فيها، ويكشف هاي عن خمسة أسباب مفاجئة يمكن أن تتسبب في عدم فقدان الوزن بصورة طبيعية، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



1- القهوة :

أضاف هاى انه قد تحتاج إلى إعادة التفكير في عدد أكواب القهوة التي تتناولها يوميًا، حيث ان "القهوة هي منبه الجهاز العصبي"، وهي من بين العديد من التأثيرات على الجسم ، يمكن للقهوة تسريع وتيرة وظائف الجسم المختلفة ، وعند القيام بذلك ، تنخفض مستويات السكر في الدم لتوليد الطاقة اللازمة لمثل هذه الوظائف".



قد تعتقد أن القهوة تحرق السعرات الحرارية بشكل أسرع، ولكن هذا الأمر عار تماما من الصحة فعندما تنخفض مستويات السكر في الدم ، فإن أدمغتنا ستجعلنا نأكل شيئًا لإعادة ضبط هذه المستويات الصحيحة، وهو ما يحفز من إنتاج الأنسولين والذي بدوره يؤدي إلى زيادة الوزن.



وأوضح هاي انه يمكن استبدال القهوة بشرب الشاي الأخضر طوال اليوم، "حيث انها تعطي جرعات صغيرة من الكافيين اللطيف الذي لن يرفع نسبة السكر في دمك". "وقد ثبت أن العديد من الدراسات انه يزيد من معدل الأيض أيضا.



2- ممارسة التدريبات القاسية:



وأشار هاي ان تنال السكريات او البروتينات قبل ممارسة التمارين الرياضية يمكن أن يتسبب في زيادة الوزن، ولكن عليكم بتناول الكربوهيدرات حيث انها ال من يستخدم كوقود ليتحول إلى طاقة سريعة، عندما ينقذ مخزون الكربوهيدرات من الجسم سيبدأ الجسم بحرق الدهون الموجودة بسرعة، وبالتالي فقدان الوزن بصورة أكبر.



3- الملح والسكر:

واكد هاى ان الصوديوم هو جسم معدني يستخدم للتحكم في كمية الماء الموجودة في نظامنا، حيث يتراكم المزيد من الصوديوم في أجسامنا، ويتم الاحتفاظ بالمزيد من الماء وعدم إفرازه في البول، مما قد يجعل الجسم يحتفظ بسائل إضافي.



وتابع هاى أنه لا يجب ان تقطع تماما كل الصوديوم من النظام الغذائي الخاص بك، وذلك الصوديوم هو عنصر مهم في استقلاب الخلايا ، ولكن يمكن إضافة الملح بشكل طفيف، استبدالها بالأعشاب والتوابل.



من جانبه أكد انه إذا كان يجب عليك إضافة القليل من الحلاوة إلى مشروباتك ، فابحث عن بدائل طبيعية وصحية مثل العسل وسكر النخيل أو حتى العسل الأسود. هذه لا تزال تحتوي على الكثير من السكر ولكن لديهم أيضا فوائد صحية وصغيرة أو معدومة الصوديوم.



مشيرا إلى يتم إطلاق اثنين من المواد الرئيسية من قبل الجسم خلال حدث الالتهاب بسبب الملح السكر، ويسمى الهيستامين ، وهو مركب صدر استجابة لأعراض الحساسية وهرمون هرمون الكورتيزول، وتؤدي زيادة مستويات الهستامين التي تؤدي إلى احتباس السوائل وهنا يبدأ الجسم في إنتاج الكورتيزول.





ويوضح هاي انه يسبب الهستامين الالتهابي الحاد زيادة في الوزن على المدى القصير من خلال الاحتفاظ بالسوائل بشكل رئيسي ، يسبب الكورتيزول فعليًا زيادة في الأنسجة الدهنية.



4- المياة الغازية:

أضاف هاى أن المشروبات الغازية السكرية ليست فقط سيئة بالنسبة لك الوزن ، فهي سيئة بالنسبة لك الصحة بشكل عام، وأظهرت دراسة نشرت في مجلة أبحاث السمنة والممارسة السريرية في عام 2017 أن ثاني أكسيد الكربون في المشروبات الغازية يمكن أن يؤثر على زيادة الوزن عن طريق زيادة إفراز الغريلين، والمعروف بهرمون الجوع، والذي ينتج بشكل طبيعي في المعدة، لذا يجب استبدال المياه الغازية بالمياه الطبيعية لتجنب الأضرار.



5- التلوث:



حيث ذكرت دراسة في بكين نشرت في عام 2016 أن التعرض المزمن تلوث الجسيمات المنقولة بالهواء يمكن أن يزيد من خطر السمنة ومتلازمات التمثيل الغذائي مثل مرض السكري من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.



واكد هاي انه نشرت دراسة أخرى نشرت في المجلة العلمية العالمية "الطبيعة" تقريرا عن كيف يمكن للملوثات العضوية الثابتة (الملوثات العضوية الثابتة) مثل ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs) يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن ، وعدم تحمل الجلوكوز ذات الصلة مقاومة الأنسولين ، ومرة ​​أخرى ، من النوع 2 من داء السكري وغيرها المتلازمات الأيضية.



مضيفا إلى انه قد أظهرت الدراسات أن الأسماك واللحوم (مثل اللحم البقري ولحم الخنزير والدجاج) هي المصادر الغذائية الرئيسية والمعرضة للملوثات العضوية الثابتة (مثل مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور)، وتشير نتائج الدراسة إلى أن المواد الغذائية، مثل الخضار والفاكهة والفطر والأرز والأعشاب البحرية والبقول والمكسرات والشاي ، وهي غنية بالألياف الغذائية ، ترتبط بمستويات أقل من ثنائي الفينيل متعدد الكلور.