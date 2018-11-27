مظاهرة حب لولي عهد السعودية خلال زيارته للقاهرة.. اليوم

احتشد المئات أمام مقر إقامة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، بالقاهرة تعبيرًا منهم عن سعادتهم بالزيارة الهامة في بلده الثاني مصر .



ورفع المواطنون العلمين المصري والعلم السعودي ، مع رفع اللافتات المكتوب عليها عبارات تؤكد قوة ومتانة العلاقة بين مصر والسعودية ، والعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين .



واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم بمطار القاهرة، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والذي يقوم بزيارة رسمية لوطنه الثاني مصر لمدة يومين يرافقه عدد من الوزراء وكبار المسئولين السعوديين".



كان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد جولة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلًا عن التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.