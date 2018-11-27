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أخبار العالم

الرئيس اليمني يقيل 3 وزراء من الحكومة

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 01:29 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أفادت قناة "العربية" بأن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أصدر قرارات جمهورية، أمس الاثنين، بتغيير عدد من الوزراء في الحكومة التي يرأسها الدكتور معين عبدالملك سعيد.

وشملت القرارت تعيين نجيب منصور حميد العوج وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي، ومحمد عبدالله صالح ناصر العناني وزيرًا للكهرباء والطاقة، وعلي هيثم علي عبدالله وزيرًا للعدل.

وتم تعيين أنيس عوض حسن باحارثة مديرًا لمكتب رئيس مجلس الوزراء.

كما أصدر الرئيس هادي قرارا بتعين سالم صالح بن بريك نائبًا لوزير المالية، وعبدالله أحمد محمد هاجر نائبًا لوزير الكهرباء والطاقة، ومحمد صالح بن عديو محافظًا لمحافظة شبوة.

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