الأهلي يسعى لتصحيح المسار بالفوز على المقاولون العرب بالدوري.. اليوم

يستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي منافسه فريق المقاولون العرب اليوم، الثلاثاء، في المباراة المقرر إقامتها باستاد السلام في تمام الساعة السابعة مساءً في إطار الجولة السادسة عشر من عمر منافسات الدوري الممتاز.



ويدخل الفريق الأحمر بقيادة مديره الفني المؤقت محمد يوسف وهو يتحسس طريق الانتصارات طامحًا في العودة الى الفوز من جديد، وذلك بعد خسارة مؤلمة لدوري ابطال افريقيا،وتوديع منافسات البطولة العربية من دور الـ16.



ويسعى محمد يوسف في تلك المباراة لبث روح الحماس داخل نفوس اللاعبين مطالبًا إياهم بعدم الالتفات لما حدث بالبطولة الافريقية والبطولة العربية والعودة الى طريق الانتصارات عن طريق بوابة ذئاب الجبل، ومصالحة الجماهير التي تنتظر الفوز في تلك المباراة ولن تقبل بأي إخفاق خلال منافسات الدوري الممتاز.



وعلى الجانب الآخر يدخل فريق المقاولون العرب وهو يأمل في استغلال تراجع أداء الفريق الأحمر ومروره بأزمات على الجوانب الفنية والإدارية وذلك من أجل تحقيق فوزه الرابع على التوالي منذ قدوم عماد النحاس مديرًا فنيًا لذئاب الجبل وذلك بعدما فاز على الإنتاج الحربي والداخلية والجونة.



ويتذيل الأهلى ترتيب الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة، وذلك نظرًا لأنه خاض 6 مباريات فقط، فاز في 3 مواجهات وتعادل في مباراتين وهزم في واحدة، بينما يأتي فريق المقاولون العرب في المركز التاسع برصيد 17 من 13 مباراة حيث فاز في 5 مواجهات، بينما تعادل في مباراتين وهزم في 6 مواجهات.