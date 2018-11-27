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مستقبل وطن يطلق ملتقى توظيفي لتشغيل الشباب بالشرقية

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 05:19 م
صدى البلد
ماجدة بدوى - عبد الرحمن سرحان
أعلنت أمانة العمال بحزب مستقبل وطن ، بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، عن إطلاق الملتقى التوظيفى" اختر وظيفتك " وذلك فى إطار خطة الحزب لتوفير فرص عمل للشباب.

وقال نبيل زيدان، أمين العمل بامنة كفر صقر، إن حزب مستقبل وطن يتبنى خطة طموحة ، من اجل تحقيق مصالح المواطنين فى كافة القطاعات المختلفة ، لافتا إلى ان مبادرة إختر وظيفتك التى أطلقتها أمانة الشرقية، لن تكون الأخيرة حيث ستشهد الأيام المقبلة مبادرات اخرى للتشغيل.

وأضاف "زيدان" فى تصريح صحفى اليوم، أن مبادرة التشغيل تقام تحت رعاية وزارة القوى العامة ، وتعمل على توفير 9 آلاف فرصة عمل بمصانع القطاع الخاص بمدن العاشر من رمضان وبلبيس والشرقية وذلك مقابل مرتبات مجزية مع توفير وسائل المواصلات والتأمينات الاجتماعية .

وأشار إلى أن أمانة العمال بالحزب ستبدأ فى استقبال طلبات الشباب الراغبين فى التقديم ، للحصول على فرص عملة فى اوائل شهر ديسمبر المقبل .
مستقبل وطن يطلق ملتقى توظيفي لتشغيل الشباب بالشرقية
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