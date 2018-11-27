الخارجية السعودية تكشف ما قاله بن سلمان للرئيس السيسي في ختام زيارته للقاهرة

نشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية السعودية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، ما قاله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام زيارته للقاهرة.



وقال الأمير للرئيس السيسي: "يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة".



وكان ولي العهد السعودي غادر القاهرة متجها إلى الأرجنتين لحضور قمة العشرين الاقتصادية بعد زيارة استمرت لمدة يومين.







