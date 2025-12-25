قيادي بمستقبل وطن: توجيهات الرئيس السيسي حسمت المشهد الانتخابي

أكد المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت العامل الحاسم في إدارة العملية الانتخابية بكل حسم وانضباط، بما بعث برسالة طمأنة واضحة للمواطنين، ورسخ مصداقية المشهد السياسي أمام الرأي العام الداخلي والخارجي.

وأوضح الحبال أن ما شهدته الانتخابات يعكس تطورًا حقيقيًا في أداء الدولة المصرية خلال الاستحقاقات الدستورية، مشددًا على أن العملية لم تكن إجراءً تقليديًا، بل نموذجًا عمليًا لاحترام القانون وصون إرادة الناخبين.

وأشار إلى أن تأكيدات الرئيس السيسي بعدم السماح بأي تجاوزات أو تدخلات من شأنها التأثير على نزاهة الانتخابات، أسست لحالة من الثقة العامة، وأكدت أن الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، ولا تسمح بالمساس بثقة المواطن في صوته.

ولفت القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات، أدارت الاستحقاق بمنتهى المهنية والحيادية، من خلال تنظيم دقيق لكافة المراحل، وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، وسلامة إجراءات التصويت والفرز.

وأضاف الحبال أن هذا الأداء المنضبط أعاد الاعتبار لفكرة المشاركة السياسية، ورسخ شعور المواطن بأن صوته مؤثر وحقيقي، معتبرًا أن استعادة الثقة بين الشارع والمؤسسات التشريعية تُعد من أهم مكاسب المرحلة الحالية.

وشدد على أن البرلمان المقبل مطالب بترجمة هذه الثقة إلى تشريعات وسياسات تعبر عن احتياجات المواطنين، وتدعم مسار التنمية والاستقرار، مؤكدًا أن نجاح الانتخابات يضع على عاتق النواب مسؤولية مضاعفة للعمل الجاد والرقابة الفعالة، بما يتسق مع رؤية الدولة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة.