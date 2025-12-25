برلماني: الزراعة المصرية تشهد نهضة شاملة وتوطين صناعة المبيدات لتعزيز الأمن الغذائي

قال النائب أحمد محسن عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن قطاع الزراعة في مصر يشهد تطورًا نوعيًا غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة للمناطق الريفية والصحراوية.

وأوضح محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تحت قيادة وزير الزراعة علاء فاروق، تعمل على توسيع الرقعة الزراعية ودعم المزارعين من خلال مشروعات تنموية متكاملة تشمل توزيع التقاوي والشتلات الزراعية، واستصلاح الأراضي، وتطوير البنية التحتية للمياه، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين دخل الأسر الريفية، خاصة في التجمعات البدوية والمناطق الحدودية.

وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن جهود الوزارة تشمل التوسع في برامج التحصين والرعاية البيطرية للماشية، وتحسين السلالات من خلال التلقيح الاصطناعي، مع توفير الدعم الفني والإرشادي على أرض الواقع، بما يضمن رفع كفاءة الإنتاج الحيواني والداجني وتحسين جودته.

وأكد أحمد محسن، أن مصر تعمل على توطين صناعة مبيدات الآفات الزراعية، عبر مشروع مصنع جديد بتكنولوجيا صينية حديثة، يهدف إلى تأمين المبيدات الزراعية المحلية وفق أعلى المعايير الدولية، مع نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة لتدريب الكوادر المصرية، بما يضمن الاستدامة ويعزز الإنتاجية الزراعية.

وأضاف نائب بني سويف أن وزارة الزراعة تقوم بمتابعة ميدانية مستمرة للتجمعات الزراعية في شمال وجنوب سيناء، من خلال المرور الدوري وتقديم التدريب العملي للمزارعين على زراعة الأشجار والمحاصيل الشتوية، ومكافحة الآفات والأمراض، بما يطبق أحدث الأساليب العلمية، ويضمن زيادة الإنتاجية وجودة المحاصيل.

وأختتم النائب احمد محسن حديثه إلى، أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لوزارة الزراعة لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، ورفع قدرات البحث العلمي المحلي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويعكس حرص الدولة على تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الصادرات، وتنمية المناطق الحدودية، مؤكداً أن ما تحقق من إنجازات يعكس النهضة الزراعية الشاملة بقيادة الرئيس السيسي وحرصه على دعم الفلاح المصري.