محلل سياسي: المخربون استغلوا المظاهرات السلمية بباريس

قال مناف الكيلاني، المحلل السياسي، إن أحداث الشغب التي تشهدها باريس حاليًا، ليست من عمل المتظاهرين الذين جاءوا للتظاهر بشكل سلمي.



وأضاف "الكيلاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن عددا من المخربين استغلوا التظاهرات السلمية بباريس، للقيام بأعمال تخريبية.



وأوضح "الكيلاني"، أن تجمع المتظاهرين حمس الجماعات التخريبية للنزول للشارع، مشيرًا إلي أن هناك نوعا من الضجر لدى المواطنين الفرنسيين من عدم التغيير.

