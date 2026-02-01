قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيقاف حسام عبد المجيد.. عقوبات الجولة السادسة عشر من دوري nile
منتخب مصر يرد على شائعات حرمان إمام عاشور من المونديال بسبب الأهلي
أسرة موقع صدى البلد الإخباري تنعى الحاجة خديجة شقيقة النائب محمد أبو العينين
موعد ومكان صلاة الجنازة على السيدة خديجة شقيقة النائب محمد أبو العينين
الترجي التونسي يتعادل مع سيمبا التنزاني 2-2 في دوري أبطال أفريقيا
يواصل الانخفاض .. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات المسائية اليوم
رئيس الوزراء يلتقي وزير الكهرباء لاستعراض عددٍ من ملفات العمل
وزيرا الزراعة والتموين يفتتحان غدا معرضا لطرح السلع بأسعار مخفضة
زيادات جديدة أثارت قلق الناس.. لماذا ارتفعت أسعار الهواتف المحمولة في مصر؟
أساء لـ فاتن حمامة وشادية.. اتحاد النقابات الفنية يحيل هاني مهنا للتحقيق
وزير التعليم العالي: صدور قرارات جمهورية بتعيين عمداء كليات بالجامعات
إعداد منتخب مصر وكأس الأمم الأفريقية.. قرارات مجلس إدارة اتحاد كرة القدم اليوم
أخبار البلد

وزيرة الأسرة التركية والدكتورة مايا مرسي تتفقدان معرض ديارنا للحرف التراثية

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ترافقها  ماهينور أوزدمير جوكتاش وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية فعاليات معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" الذي يقام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، والذى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بمركز سيتي ستارز التجاري بمدينة نصر تحت رعاية بنك ناصر الاجتماعي. 

وتستمر فعاليات معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" حتي 16 فبراير الجاري، بمول سيتي ستارز التجاري بمدينة نصر، حيث يستقبل الجمهور يوميا من 11 صباحا وحتي الـ10 مساء، وذلك بمشاركة 200 عارض وعارضة من مختلف محافظات الجمهورية، ويقام على مساحة 2000 متر.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي ووزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية على الإطلاع على المنتجات المشاركة في المعرض، فهناك منسوجات وصدف وفخار ومشغولات  نحاسية ، فضلا عن عدد واسع من المنتجات الرمضانية المتميزة من المواد الغذائية، حيث التمور بأنواعها المتميزة بالجودة والأسعار المناسبة والتوابل وزيت الزيتون والديكورات الرمضانية المتميزة من المفارش والقفاطين الكتان المطعمة والمطرزة والفوانيس بتصميماتها الرائعة،  كذلك ألوان الديكورات المنزلية والاكسسوارات وأعمال الجلود.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بجودة المعروضات تستهدف التوسع فى إقامة المعارض المتخصصة دعما لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية حفاظا على هذا التراث الثقافي، فضلا عن دعم القدرات التنافسية للمنتج المحلي أمام المنتجات الأخرى وبما يعزز من قدرته على فتح أسواق خارجية، بالإضافة إلى تطوير قطاع الحرف ورفع كفاءة الحرفيين.

الجدير بالذكر أن معرض "ديارنا" يعد من أقدم وأعرق المعارض في دعم مجال الحرف اليدوية والحفاظ على الفنون التراثية من الاندثار، ويمكن العارضين من جميع أنحاء الجمهورية للترويج لحرفهم اليدوية الأصيلة مما يساهم في إيجاد فرص بيع مباشرة ويستمر المعرض في دعمه لمهارات الحرفيين من ذوي الإعاقة من خلال تخصيص مساحات عرض من منظمات غير حكومية ومؤسسات اجتماعية مع عرض قصص نجاح العديد منهم.

