علي جمعة: قاعدة الضرورات تبيح المحظورات مطبقة فى القانون.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن قاعدة الضرورات تبيح المحظورات مطبقة فى القانون، فمثلا لو هناك قطاع به سيول ومنقطع عن العالم بدون اتصال ولم يصل إليه القانون فهذا القطاع يعامل بالقانون القديم فقط دون الجديد.



وأضاف جمعة، فى لقائه على فضائية "سى بى سى"، أن معنى الضرورات تبيح المحظورات هو إباحة شرب الخمر لإنسان حتى يبقى على قيد الحياة فهنا الخمر حرام باتفاق، وكذلك أكل لحم الجنزير للمضطر.



واستشهد جمعة، بقوله تعالى (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ).