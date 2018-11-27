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مرأة

دراسة: تجنبي هذه المشروبات أثناء الحمل حفاظا على الجنين

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:32 م
تجنبي هذه المشروبات
تجنبي هذه المشروبات أثناء الحمل فإنها تضر جنينك
آية التيجي
توصلت دراسة إلى أن النساء اللاتي يشربن الشاي أو القهوة أثناء الحمل أكثر عرضة للإصابة بأطفال أقل حجما من المعدل الطبيعي، حتى النساء اللواتي يشربن كمية أقل من حوالي فنجانين من القهوة سريعة الذوبان أو ثلاثة أكواب من الشاي أكثر عرضة لحدوث انخفاض في وزن المولود.

ويعتقد الباحثون من جامعة كوليدج في دبلن ، أن الكافيين يقيد تدفق الدم إلى المشيمة ، مما يؤثر على نمو الجنين لاحقا.

ونظرت الدراسة التي قادها الطبيب لينغ-وي تشن إلى 941 زوج من الأمهات والأطفال ولدوا في أيرلندا، الين كانوا يتناولن الشاي الشاي بنسبة (48 في المائة)، بالإضافة إلى البن بنسبة (38 في المائة).

أشارت النتائج إلى أنه مقابل كل 100 ملجم إضافي من الكافيين حوالي نصف فنجان قهوة، حيث يستهلك يوميا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ، انخفض وزن المواليد بمقدار 0.5 رطل (72 جم).

كما أن هذه الكمية من الكافيين تقلل من طول وطول محيط الرأس ، وكذلك مدة الحمل، ووجدت النتائج أيضا أن النساء اللواتي تناولن الكافيين كان لديهن أطفال يزن حوالي 0.37 رطل (170 جم).

وقال الدكتور تشن، إننا نوصي النساء الحوامل أو اللاتي يسعين إلى الحمل على الأقل بتقييد نسبة تناول القهوة والشاي، والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، حيث انهم ايضا وجدوا صلة بين استهلاك الكافيين في الحمل والإجهاض في دراسة أجريت عام 2015.
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