أحمد موسى يبكي على الهواء بسبب أداء الأهلي السيئ.. فيديو

أجهش الإعلامي أحمد موسى، في البكاء لحزنه على ما يحدث في النادي الأهلي، قائلا:" إحنا في محنة وربنا كبير".



وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" هو لاعبي النادي الأهلي مش عارفين قيمة النادي العريق، الذي يقف خلفه عشرات الملايين من المشجعين حول العالم".



وتابع:" مش عايز حد يدافع عن الفريق لأنه لا يستحق أن يتم الدفاع عنه، ولازم يدور النادي الأهلي على صفقات كثيرة لتلافي الأخطاء الكثيرة".



وأكمل:" الزمالك عنده فرقة حلوة ومحترمة ولاعبين على مستوى عال، ولكن على النقيض لاعبي الأهلي رجليها مربوطة ومفيهاش نفس".

