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أحمد موسى يبكي على الهواء بسبب أداء الأهلي السيئ.. فيديو

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:16 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
أجهش الإعلامي أحمد موسى، في البكاء لحزنه على ما يحدث في النادي الأهلي، قائلا:" إحنا في محنة وربنا كبير".

وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" هو لاعبي النادي الأهلي مش عارفين قيمة النادي العريق، الذي يقف خلفه عشرات الملايين من المشجعين حول العالم".

وتابع:" مش عايز حد يدافع عن الفريق لأنه لا يستحق أن يتم الدفاع عنه، ولازم يدور النادي الأهلي على صفقات كثيرة لتلافي الأخطاء الكثيرة".

وأكمل:" الزمالك عنده فرقة حلوة ومحترمة ولاعبين على مستوى عال، ولكن على النقيض لاعبي الأهلي رجليها مربوطة ومفيهاش نفس".
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