أيمن بهجت قمر يعبر عن عشقه للأهلي بأشعار جديدة

عبر الشاعر أيمن بهجت قمر عن عشقه للنادي الأهلي بأشعار جديدة.



وغرد "قمر" عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "أهلاوي ودمي حامي .. هتكلم واسمعوا ..

اختلفت الأسامي .. والأهلي في موقعُه

بطولة إيه اللي ممكن .. يخسرها توقعه

هنعمل اللا ممكن .. وعلمنا هنرفعه

فتَّح عينك وفوق .. وبص على الفروق .. الأهلي عالي فوق

أهلاوي ومهما يحصل .. للموت هشجعه

للموت هشجعه".



يذكر أن الأهلي خسر مؤخرا نهائي بطولة أفريقيا لأبطال الدوري، كما ودع دوري أبطال العرب، كما خسر أمس الثلاثاء في الدوري العام من المقاولين العرب.