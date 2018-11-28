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الباز: جماعة الإخوان الإرهابية تشارك في مظاهرات وشغب فرنسا

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 09:05 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الإعلامي محمد الباز، إن الجرائد الفرنسية طلبت البحث حول أموال جماعة الإخوان الإرهابية في باريس، بعد أن قامت تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا بالتحقيق في مصادر أموالهم.

وأوضح الباز خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية المحور، أن هناك تضييقا كبيرا على جماعة الإخوان الإرهابية داخل باريس، مما تسبب في تدخلهم بالإضرابات والمظاهرات داخل باريس.

وتابع، أن المراقبين في العالم يشعرون بتقارب شديد في الأحداث الفرنسية الأخيرة وما حدث في ثورات الدول العربية عام 2011، مؤكدا أن هناك عددا من الصور التي تتشابه بشكل كبير مع الأحداث المصرية بشكل خاص علي يد جماعة الإخوان الإرهابية.

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