العصار: معرض آيدكس يقام في الدول المالكة لـصناعات عسكرية متقدمة..فيديو

قال محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إن معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية " آيدكس 2018"، يعتبر حدثا كبيرا وضخما تنظمه مصر لأول مرة، ويضم المعرض الشركات العالمية المصنعة للمعدات الدفاعية.



وأضاف " العصار" في حواره في برنامج " مصر النهاردة " المذاع على قناة " مصر الأولى ان الشركات العالمية تعرض منتجاتها في المعرض، الذي يعتبر فرصة لكافة القادة العسكرية المشاركة في المعرض لرؤية الجديد في المعدات الدفاعية والعسكرية".



وتابع:" القادة العسكريون في مصر يشاركون في المعرض للإطلاع على كل ما هو جديد في عالم التسليح على مستوى العالم، كما يشارك العاملون في مجال الإنتاج الحربي في المعرض من أجل التعرف على الجديد في ذلك المجال".



وأكمل:" المعرض تنظمه الدول التي تمتلك صناعات عسكرية متقدمة، وإقامته في مصر دليل على استعادة مصر دورها الريادي في المنطقة".

