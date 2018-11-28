ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

العصار: معرض آيدكس يقام في الدول المالكة لـصناعات عسكرية متقدمة..فيديو

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 11:40 م
محمد العصار
محمد العصار
هاني حسين
قال محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إن معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية " آيدكس 2018"، يعتبر حدثا كبيرا وضخما تنظمه مصر لأول مرة، ويضم المعرض الشركات العالمية المصنعة للمعدات الدفاعية.

وأضاف " العصار" في حواره في برنامج " مصر النهاردة " المذاع على قناة " مصر الأولى ان الشركات العالمية تعرض منتجاتها في المعرض، الذي يعتبر فرصة لكافة القادة العسكرية المشاركة في المعرض لرؤية الجديد في المعدات الدفاعية والعسكرية".

وتابع:" القادة العسكريون في مصر يشاركون في المعرض للإطلاع على كل ما هو جديد في عالم التسليح على مستوى العالم، كما يشارك العاملون في مجال الإنتاج الحربي في المعرض من أجل التعرف على الجديد في ذلك المجال".

وأكمل:" المعرض تنظمه الدول التي تمتلك صناعات عسكرية متقدمة، وإقامته في مصر دليل على استعادة مصر دورها الريادي في المنطقة".
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. محافظ أسيوط يلبس أحد أطفال عزبة سعيد الحذاء ويقبل رأسه

حكم تاريخى.. حبس وعزل رئيس جامعة دمنهور والأمين العام.. مستندات

تونس تفضخ جرائم الإخوان.. السبسي يمتلك وثائق اغتيالات النهضة

ياسمين الخطيب تشارك في تقديم برنامج آخر النهار مع تامر أمين

مهدي عبيد : ضميري مرتاح.. وبريء من مزاعم رشوة ذهاب الأهلي والترجي

رجل يتعلق بطائرة ترتفع 1200 متر على طريقة توم كروز.. فيديو

نجم الترجي يكشف حقيقة الانتقال إلى الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

رؤساء مصر في احتفالية سفارة الإمارات بالعيد القومي الـ 47.. صور

طفل يحاول الانتحار لتعرضه للتنمر ووالدته تبكى على الهواء

طبيب بيراميدز يكشف حجم إصابة كينو ومدة الغياب عن المباريات

صحيفة أمريكية تسلط الضوء على مدينة شالي السياحية بسيوة

رسميا.. الحضري يحسم الجدل حول اعتزاله.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 صور تظهر سيطرة مصر واليونان وقبرص على شرق المتوسط في ميدوزا 7

غالية بن على تخطف الأنظار برقصتها فى العرض الخاص لفيلم ايكيا بالقاهرة السينمائى.. صور

جميع نتائج ملتقى القاهرة السينمائي بمهرجان القاهرة

درة تتألق بفستان أبيض غير تقليدي ..صور

رئيس الأركان يشهد مشروعا تدريبيا لإحدى وحدات الجيش الثانى.. صور

فيديو

العصار: دعوة 151 شخصية عسكرية عالمية من 52 دولة لحضور معرض آيدكس
العصار: معرض آيدكس يقام في الدول المالكة لـصناعات عسكرية متقدمة..فيديو
مستقبل وطن: نستعد لخوض جميع الانتخابات المقبلة.. فيديو
الوزراء يكشف أهمية انعقاد مؤتمر الاستثمار في أفريقيا بشرم الشيخ .. فيديو
البشلاوي: صناعة السينما أهم قوى ناعمة نملكها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟