سيناتور أمريكي يعرقل دعما أمنيا لـ إسرائيل بقيمة 38 مليار دولار

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم الأربعاء، أن الموافقة النهائية على اتفاقية المساعدات الأمنية التي تم توقيعها منذ عامين بين الولايات المتحدة و"إسرائيل"، تقف عند السيناتور الجمهوري "راند بول".





وقالت "هآرتس"، إن السيناتور "راند بول" يعيق الموافقة النهائية على هذه الاتفاقيات، حيث كان من المقرر أن تُحول واشنطن حوالي 38 مليار دولار على مدى 10 سنوات لـ "إسرائيل" كمساعدات عسكرية.



