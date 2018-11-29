سقوط 8 هاربين من 158 حكمًا قضائيًا وغرامات 26 مليون جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إلقاء القبض علي صاحب مكتب مقاولات و7 آخرين هاربين من أحكام بالحبس والغرامات بلغت قرابة 26 مليون جنيه في قضايا سرقة تيار كهربائي ومبان وإشغالات.





وقاد اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين من أحكام قضائية ونجحت الحملات التي استهدفت منطقتي الوراق والطالبية في اليوم الاول في القاء القبض علي 8 متهمين هاربين من عدة احكام بلغت 158 حكما قضائيا بالحبس وغرامات، ففي الوراق ضبطت القوات برئاسة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث صاحب مكتب مقاولات يدعي حسام. ا . ز. م 43 سنة مطلوب للتنفيذ عليه في 59 حكما قضائيا ( سرقة تيار كهربائى، مبانى ، عدم تنفيذ قرار، إشغال طريق ) وبلغت إجمالي احكام الحبس ضده 68 سنة وإجمالى أحكام الغرامات 15 مليون جنيه.





وفي منطقة الطالبية تم ضبط 7 من المحكوم عليهم والصادر بحقهم أحكام غرامات بلغت حوالى 11 مليون و 892 الف جنيه وهم محمد. ا. ع 37 سنة صاحب محل مطلوب للتنفيذ عليه في 18 حكم غرامة مبانى قدرت قيمتها ب 4 ملايين و900 الف جنيه وعربى . ع . ش 40 سنة صادر ضده 23 حكم غرامة مبانى وسرقة تيار قدرت قيمتها 3 ملايين و500 الف جنيه وسعيد . ع . ع 62 سنة مطلوب للتنفيذ عليه في 5 احكام غرامة مباني قيمتها 2 مليون و192 الف جنيه ومحمد . ع . ش 50 سنة مقاول هارب من 9 أحكام غرامة في سرقة تيار بقيمة 900 الف جنيه.





كما القي القبض علي كل من حسام . س . ع 47 سنة هارب من 19 حكم غرامة (سرقة تيار) قدرت قيمتها 170 الف جنيه وصلاح . ع . ش 47 سنة هارب من 15 حكم غرامة (سرقة تيار) قدرت قيمتها 130 الف جنيه وعبدالناصر . ع . ح 40 سنة مطلوب للتنفيذ عليه في 10 أحكام غرامة (سرقة تيار) قدرت قيمتها ب 100 ألف جنيه.



