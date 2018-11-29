مارشال يتقدم لـ إنبي على المصري بهدف مبكر فى الدورى.. فيديو

أحرز النيجيرى أوداه مارشال هدف فريق انبى الأول فى مرمى النادى المصرى بالدقيقة الثالثة فى المباراة المقامة حاليا على ملعب إستاد بتروسبورت المؤجلة من الجولة السابعة بالدورى الممتاز.



وتلقى اللاعب النيجيرى تمريرة زميله حمدى فتحى فى الفريق البترولى سدد الكرة تسكن شباك حارس مرمى الفريق البورسعيدى.



وكثف فريق المصرى هجماته رغبة فى إدراك التعادل وحصل عبدالناصر دى ماريا على ركلة حرة سددها حجاج عويس قوية يتصدى لها حارس الفريق البترولى.