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منوعات

بوهزاع: تكريم الفائزين بقلادة مؤسسة محمد بن فهد بالجامعة العربية 5 ديسم

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 11:55 م
صدى البلد
محمد عطية
أعلن رئيس الاتحاد العربي للتطوع حسن بن علي بوهزاع، أنه سيتم تكريم الفائزين بقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية، لأفضل الأعمال التطوعية في العالم العربي، بدورتها الأولى، في الخامس من ديسمبر المقبل والذي يصادف اليوم العالمي للتطوع بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وأوضح بوهزاع، أن قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية، تقف اليوم، على أرض صلبة، بفضل الخبرات العالية للقائمين عليها والتي ستكون واحدة من أكبر الجوائز العربية في محافل الأعمال التطوعي في المنطقة العربية.

 وبين بأن حجم المشاركة الكبيرة لـ( 18 ) دولة عربية، ومن كل الفئات المستهدفة، وفي مختلف المجالات البيئية والإنسانية والشبابية، وبعدد (102) عمل تطوعي، يعكس أهمية جائزة القلادة في الوطن العربي من خلال التفاعل الكبير الذي حظيت به، لافتاً أنه تم اختيار الأعمال عبر لجنة التحكيم، من ذوي الكفاءات، والتميز في خدمة وتنمية المجتمعات الكبير في خدمة المجتمعات.

 وأكد أن للقلادة أهمية كبيرة في تحفيز التنافس بالأعمال التطوعية بالعالم العربي، ونشر مفهوم المسؤولية المجتمعية، وتشجيع المنظمات الأهلية، والجهات، والأفراد بزيادة مساهماتها بالمشاريع التطوعية المتميزة، في المجالات الشبابية، والإنسانية، والبيئية. ولفت بو هزاع للاهتمام الوافر الذي تقدمه قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد.
 
وأكد الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للتنمية الإنسانية الدكتور عيسى الأنصاري، بأن القلادة تعكس رؤية المؤسسة لإيجاد حلول إبداعية لمشاكل التنمية الإنسانية في العالم.
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