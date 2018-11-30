السفير الفلسطيني يستقبل فريق جامعة الأزهر لكرة القدم.. صور

استقبل سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، فريق جامعة الأزهر لكرة القدم والذي يشارك في البطولة العربية الـ14 لخماسيات كرة القدم التي تقام في مصر.



وثمن السفير دياب اللوح المشاركة الفلسطينية في البطولات العربية، مشيدا بالنهضة الرياضية والشبابية الفلسطينية في السنوات الأخيرة ، متمنيا للرياضين الفلسطينيين الاستمرار في رفع علم فلسطين في كافة المنابر الرياضية في العالم.



وقدم رئيس الوفد خالد ابو عمرة درعا تكريما للسفير دياب اللوح وسفارة دولة فلسطين بالقاهرة لشكرهم على الجهود التي بذلت من أجل تأمين مشاركتهم في البطولة , ودعم الرياضيين الفلسطينيين .



جدير بالذكر أن البطولة العربية الرابعة عشرة لخماسيات كرة القدم، تقام بمشاركة 22 جامعة مصرية وعربية , وتشارك من الجامعات العربية جامعات الموصل وتكريت وديالى من العراق، وعمان الأهلية من الأردن، والسلطان قابوس من سلطنة عمان والأزهر من فلسطين.