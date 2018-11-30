الأولمبية الدولية تجمد الملاكمة من المشاركة في طوكيو 2020

قالت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الجمعة، إنها جمدت خططا لإقامة مسابقة للملاكمة في ألعاب طوكيو 2020 وفتحت تحقيقا في أنشطة الاتحاد الدولي للملاكمة.



وأضافت في بيان انها اتخذت هذا القرار بعدما قدم الاتحاد الدولي للملاكمة تقريرا إلى اللجنة يستعرض فيه الجهود التي قام بها لحل مشاكل مالية، وأخرى تتعلق بالحوكمة ومكافحة المنشطات والنزاهة الرياضية.



وكانت اللجنة الأولمبية منحت الاتحاد الدولي للملاكمة مهمة لحل هذه المشاكل أو مواجهة الاستبعاد من أولمبياد طوكيو.



وظهرت الملاكمة في كل نسخ الألعاب الصيفية منذ 1904 باستثناء مرة واحدة، وكان محمد علي وجورج فورمان وأنطوني جوشوا من بين أساطير فازوا بميداليات ذهبية قبل التحول لملاكمة المحترفين.