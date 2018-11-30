دمشق تكشف خطة تركيا لتغيير معالم المناطق السورية

اتهم بشار الجعفري، مندوب سوريا في الأمم المتحدة، القوات التركية التي تتمركز داخل الأراضي السورية، بأنها قامت بتغيير ملامح مناطق وأطلقت أسماء تركية على بعض المناطق.





وأضاف الجعفري، في مؤتمر صحفي بختام الجولة الحادية عشرة من اجتماعات أستانا: "القوات التركية التي دخلت الأراضي السورية بشكل غير شرعي والمنتشرة حاليا في عدة مدن وبلدات في شمال غرب سوريا تقوم بتغيير معالم المناطق التي تنتشر فيها من خلال محاولة إضفاء الهوية التركية على المناطق التي تحتلها حيث قامت بتغيير اسم بلدة سورية من ’قسطل مقداد‘ إلى ’سلجوق أوباصي‘ علاوة على ذلك تم فرض التعامل بالليرة التركية في المناطق التي تحتلها القوات التركية بدلا من الليرة السورية وتم رفع العلم التركي بدلا من علم سوريا.





وتابع: "تم تغيير مناهج التعليم الدراسية في المدارس أيضا حيث لم تعد هناك مناهج دراسية سورية من إعداد الحكومة السورية إنما مناهج دراسية تعدها السلطات التركية وهذا عدوان واحتلال واضح".





وأضاف: "هل يمكن وصف التنظيمات الإرهابية التي يرعاها ويدعمها ويحميها النظام التركي في إدلب والمقصود بذلك الإرهابيين المرتزقة الأجانب بالمعارضة السورية وهل الحزب الإسلامي التركستاني معارضة سورية معتدلة أو غير معتدلة وماذا عن تنظيم حراس الدين الذي أعلن ولاءه للظواهري في أفغانستان أي لتنظيم القاعدة الإرهابي فهؤلاء كلهم إرهابيون أجانب موجودون في إدلب بحماية السلطات التركية".



