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أخبار العالم

دمشق تكشف خطة تركيا لتغيير معالم المناطق السورية

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 02:15 م
صدى البلد
شادي عبدالله
اتهم بشار الجعفري، مندوب سوريا في الأمم المتحدة، القوات التركية التي تتمركز داخل الأراضي السورية، بأنها قامت بتغيير ملامح مناطق وأطلقت أسماء تركية على بعض المناطق.

وأضاف الجعفري، في مؤتمر صحفي بختام الجولة الحادية عشرة من اجتماعات أستانا: "القوات التركية التي دخلت الأراضي السورية بشكل غير شرعي والمنتشرة حاليا في عدة مدن وبلدات في شمال غرب سوريا تقوم بتغيير معالم المناطق التي تنتشر فيها من خلال محاولة إضفاء الهوية التركية على المناطق التي تحتلها حيث قامت بتغيير اسم بلدة سورية من ’قسطل مقداد‘ إلى ’سلجوق أوباصي‘ علاوة على ذلك تم فرض التعامل بالليرة التركية في المناطق التي تحتلها القوات التركية بدلا من الليرة السورية وتم رفع العلم التركي بدلا من علم سوريا. 

وتابع: "تم تغيير مناهج التعليم الدراسية في المدارس أيضا حيث لم تعد هناك مناهج دراسية سورية من إعداد الحكومة السورية إنما مناهج دراسية تعدها السلطات التركية وهذا عدوان واحتلال واضح".

وأضاف: "هل يمكن وصف التنظيمات الإرهابية التي يرعاها ويدعمها ويحميها النظام التركي في إدلب والمقصود بذلك الإرهابيين المرتزقة الأجانب بالمعارضة السورية وهل الحزب الإسلامي التركستاني معارضة سورية معتدلة أو غير معتدلة وماذا عن تنظيم حراس الدين الذي أعلن ولاءه للظواهري في أفغانستان أي لتنظيم القاعدة الإرهابي فهؤلاء كلهم إرهابيون أجانب موجودون في إدلب بحماية السلطات التركية".

وأكد المندوب السوري "وجوب انسحاب كل القوات الأجنبية الموجودة في سورية بشكل غير شرعي وهي القوات الأمريكية المنتشرة في منطقة التنف ومخيم الركبان وفي مناطق أخرى شمال شرق سورية والقوات التركية التي تنتشر في مناطق عدة والقوات البريطانية والفرنسية الموجودة بشكل أقل وهذا الكلام يجب أن يكون جزءا من الخطاب السياسي الدولي بدءا من الأمم المتحدة وانتهاء بالدول الأخرى التي تهتم فعلا بتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بإنهاء الأزمة في سوريا".
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