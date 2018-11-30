ديفيد فيا وإنييستا يجمعهما فريق جديد بعد أعوام من الرحيل عن برشلونة

حدد ديفيد فيا نجم برشلونة السابق، وجهته الجديدة بعد رحيله عن نيويورك سيتي الأمريكي.



فوفقًا لما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، سينضم فيا إلى فيسيل كوبي الياباني الذي يلعب له النجم الإسباني الآخر أندرياس إنييستا.



ويضم الدوري الياباني أيضا فرناندو توريس مهاجم أتلتيكو مدريد السابق ولاعب ساجان توسو الحالي.



وكان فيا ودع نيويورك سيتي عبر مقطع فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال فيه: "كانت 4 سنوات جيدة جدًا، كانت تجربة مختلفة تمامًا، لكن أعتقد أنه حان وقت التغيير".