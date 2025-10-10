عمرو أديب: الإسرائيليين غيرانين من اللي بيحصل في شرم وعاوزين يعملوا شيء ضخم

علق الإعلامي عمرو أديب، على لقاء لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي و"ويتكوف" و"كوشنر" ورئيس المخابرات المصرية، قائلا: "كوشنر وويتكوف دول اللي ترامب بيسمع كلامهم".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة،: "فيه حد ما، كان قاصد يشيطنك، وصارف ملايين عشان يبوَّظ صورتك.. كل ده راح، بيع ما بِعتش، وتهجير ما هجَّرتش".

واستطرد الإعلامي عمرو أديب،: "المصري ماذا فعل أول ما وَقْف إطلاق النار بدأ؟.. قال عاوز أدخَّل المساعدات ومعدات البناء وإعادة الإعمار، والإسرائيليين غيرانين من اللي بيحصل في شرم الشيخ وعاوزين يعملوا شيء ضخم".