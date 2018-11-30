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عايدة رياض عن أزياء الفنانات في المهرجانات: دي صورة مصر.. فيديو

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 09:08 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قالت الفنانة عايدة رياض، إن الدراما المصرية "بعافيتين"، ونحتاج إلى أعمال أكثر رقيا واحتراما، لافتة إلى أن الدراما زمان كانت تعتمد على النص.

وأشارت عايدة رياض، خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية " ltc"، مساء الجمعة، إلى أنها لا تؤمن بالرأي الذي يرى أن أعمال العنف التي تعرض على القنوات، تؤدي إلى ظهور العنف، معقبة: "زمان كانت يوجد أعمال بها مشاهد ضرب، ومحدش قال حاجة".

وعن الهجوم على أزياء الفنانات في المهرجانات، قالت: "دي صورة مصر، والحاجة الأوفر لا"، فقاطعها الإعلامي محمد موسى، قائلا: "أنا شفت فنانة إمبارح لابسة بيبي دول مش فستان، ده قلب السوشيال ميديا".
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