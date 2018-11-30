الطفلة بسملة تبهر جمهور منى الشاذلي بأغنية لعبة الأيام لـ وردة

أبهرت الطفلة بسملة كمال، جمهور برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر قناة "سي بي سي" بأدائها أغنية "لعبة الأيام" للفنانة وردة الجزائرية.



وتفاعل الجمهور المتواجد بالاستديو، والإعلامية منى الشاذلى مع الأغنية، مشجعين بسملة عبر التصفيق الشديد.



وكانت بسملة قد أشعلت مواقع السوشيال ميديا، من خلال فيديو لها، وهى تغنى لأم كلثوم حب إيه؛ ليتفاعل معها رواد مواقع التواصل الإجتماعى، وينتشر الفيديو انتشارا واسعا.