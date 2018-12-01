شمال سيناء تعلن أماكن الفحص بحملة 100 مليون صحة

قال الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أنه تم تحديد اماكن الفحص لمبادرة الرئاسة 100 مليون صحة بشمال سيناء وعلاج المصابين به بالإضافة للكشف عن الأمراض غير السارية مثل السكري والضغط والسكر والتي تبدأ اليوم وتستمر لمدة ٣أشهر بشمال سيناء.



وقال ان اماكن الفحص بالعريش موزعة علي المواقع التالية "- مركز الرعايه الاساسيه بوسط المدينه- مركز الرعايه الاساسيه بالريسه- مركز الرعايه الاساسيه بابي صقل- مركز الرعاية الأساسية بعاطف السادات- مركز الرعاية الأساسية باسيوط- مركز الرعاية الأساسيه بالمساعيد- مركز الرعايه الاساسيه بالعبور- مركز الرعايه الاساسيه بالصفا- مستشفى العريش العام".



وقال أن أماكن الفحص بمركز بئر العبد فى قري النجاح-الخربة-النصر-السلام-نجيلة- ام عقبة-رابعة-الكرامة-6اكتوبر-رمانه- قاطية-اقطية-المريح-بالوظة-الشوحط- الروضة-سالمانه-المركز الحضرى ببير العبد-مستشفى بئر العبد.



وفي مركز ومدينة الشيخ زويد تم تحديد 8 فرق طبية للكشف على المواطنين.. موزعين على: وحدة رعاية طفل الشيخ زويد والوحدتين الصحيتين بأبو رفاعي وأبو طويلة ومستشفى الشيخ زويد المركزي.. واشار الي ان أماكن الفرق بنخل هي ( مستشفى نخل المركزي - الوحدة الصحية بنخل - الوحدة الصحية بصدر الحيطان - الوحدة الصحية برأس النقب )وا اماكن الحملة بالحسنة الوحدة الصحية بالحسنة مستشفي بغداد _القصيمة الجفجافة بينما تم تحديد اماكن الحملة برفح البرث -مستشفى رفح المركزي.