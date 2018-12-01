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اقتصاد

وزيرا الاستثمار والتعليم يتفقدان سير العمل بالمدرسة اليابانية بالعبور.. صور

السبت 01/ديسمبر/2018 - 01:01 م
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
علياء فوزى
تفقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، اليوم، السبت، سير العمل بالمدرسة اليابانية بالعبور، والتى تأتى ضمن مشروع برنامج "دعم المدارس المصرية اليابانية"، والذي وفرت له وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تمويلا من الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا" بقيمة ١٨.٦ مليار ين ياباني نحو ١٦٨ مليون دولار.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، والسفير ماساكى نوكى، سفير اليابان لدى القاهرة، وممثلين عن الوكالة اليابانية للتعاون الدولى.

وتتكون المدرسة من 22 فصلًا دراسيًا لرياض الأطفال والتعليم الأساسى، وتقع المدرسة على مساحة 2000 متر وبها ملاعب على مساحة 1500 متر، وبلغت تكلفة المدرسة 30 مليون جنيه في إطار المشروع.

وقام وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي والتربية والتعليم بجولة تفقدية داخل فصول المدرسة ودار حديث بينهما وبين الطلاب في المدرسة، وذلك في إطار متابعة المشروع الممول من جايكا اليابانية.

وأوضحت الوزيرة أن هذا المشروع يأتي ضمن المبادرة ‏المصرية اليابانية للشراكة في التعليم ‏التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى طوكيو 2016، وفي إطار مبادرة الرئيس للاستثمار في العنصر البشرى، مشيرة إلى أن المشروع هدفه إدخال نظام التعليم اليابانى إلى المدارس المصرية ‏وهو النظام القائم على التعلم بالأنشطة، من خلال بناء 100 مدرسة وتجهيز 100 مدرسة أخرى وتحسين العملية التعليمية ‏والإدارية من خلال إرسال بعثات لتدريب المعلمين ونظار المدارس والمديرين.

وقالت إن هذه المدرسة ضمن ٣٥ مدرسة تم بدء الدراسة فيها في ٢١ محافظة.

من جانبه، أوضح الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن المدارس تتبع النظام المصري الجديد في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، بالإضافة إلى يوم دراسي أطول يركز على الأنشطة اليابانية المعنية بتربية الطالب، لافتا إلى أن المدارس اليابانية تجربة واعدة، وتمنح شهادة مصرية بمناهج مصرية ولكن بأسلوب ياباني.

وقال شوقي إن المدارس اليابانية تركز على بناء الشخصية بالأسلوب الياباني والجزء الخاص بالأنشطة، فضلًا عن تشييد المباني بجودة أعلى وتجهيز المعامل وتدريب المعلمين.
وزيرا الاستثمار والتعليم يتفقدان سير العمل بالمدرسة اليابانية بالعبور.. صور
وزيرا الاستثمار والتعليم يتفقدان سير العمل بالمدرسة اليابانية بالعبور.. صور
وزيرا الاستثمار والتعليم يتفقدان سير العمل بالمدرسة اليابانية بالعبور.. صور
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