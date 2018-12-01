الحلبي: 6 رسائل يحملها إيديكس 2018 من مصر للعالم

قال اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، إن مصر استطاعت أن تحجز لنفسها مكانا بارزا على خريطة الفعاليات الكبرى في المعارض العسكرية بتنظيمها معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2018»، الذي سيعقد في الفترة بين 3-5 ديسمبر، وهو نوع جديد ومبتكر من الفعاليات العسكرية يليق بمصر.



وأضاف «الحلبي»، في تصريح لـ«صدى البلد»، أن تنظيم مصر لمعرض «إيديكس 2018» يحمل العديد من الرسائل من مصر للعالم، أولها أن مصر بات لها مكان على خريطة الفعاليات العسكرية العالمية، كما أن المؤتمر فعالية تليق بمصر جعلتها في بؤرة اهتمام العالم أجمع، كما أنه يعد محفلا علميا وأكاديميا، فضلا عن فائدته العسكرية للمقاتل المصري، بإتاحة الفرصة له للاطلاع على طبائع التسليح في العالم في وقت واحد موفرا للوقت والجهد.



وتابع: "من هذه الرسائل أن مصر أثبتت أن لها خبرة عالية في القتال ومنظومات التسليح، ولدينا شركات وتصنيع مشترك مع كبرى دول العالم"، لافتا إلى أن المؤتمر سيكون فرصة لشركات السلاح لعقد صفقات تسليح جديدة.



وأوضح أن «إيديكس 2018» يعد فرصة لإطلاع العالم أجمع على طبيعة تسليح الجيش المصري وتنويع مصادر التسليح المصري، كما أن مصر تقوم بتصنيع منظومات تسليح، ومن المهم جدا التسويق لها، والمؤتمر يعد فرصة لتسويقه.



وأكد الخبير العسكري أن «إيديكس 2018» يرسل رسالة للعالم بأن مصر آمنة؛ إذ إنه سيفتح بابا جديدا أمام السياحة من خلال شعور مدعوي المؤتمر بالأمن والأمان في مصر، فالمؤتمر يتم تنظيمه بحضور 10 وزراء دفاع و7 رؤساء أركان و8 وزراء إنتاج حربي.