رونالدو يقود هجوم يوفنتوس في مواجهة فيورنتينا بالكاليتشو

أعلن المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، ماسيمليانو أليجري، التشكيل الرسمي لفريقه الذي سيخوض به مواجهة فيورنتينا، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإيطالي.
وجاء تشكيل يوفنتوس على النحو التالي كالتالي:
حراسة المرمى: تشيزنى.
الدفاع: كانسيلو ، بونوتشى ، كيللينى ، دى تشيليو.
الوسط: ماتويدى ، كوادردو ، بينتانكور.
الهجوم: رونالدو ، ديبالا ، ماندزوكيتش.
وجاء تشكيل يوفنتوس على النحو التالي كالتالي:
حراسة المرمى: تشيزنى.
الدفاع: كانسيلو ، بونوتشى ، كيللينى ، دى تشيليو.
الوسط: ماتويدى ، كوادردو ، بينتانكور.
الهجوم: رونالدو ، ديبالا ، ماندزوكيتش.