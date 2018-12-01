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رياضة

تركي آل الشيخ يتحدث عن تأهل بطل كأس زايد لـ العالم للأندية.. فيديو

السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:39 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
كشف المستشار تركي آل الشيخ وزير الرياضة السعودي ورئيس الاتحاد العربي للرياضة، عن نوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا "، من السماح لبطل كأس زايد للاندية الابطال، الى كأس العالم للاندية.

وقال آل الشيخ في تصريحات لبرنامج " الماتش "، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، ان الفيفا يتحفظ دائما على البطولات التي تحمل عرقا او لونا، وفي حالة تجاوز هذا الامر فان بطل البطولة سيشارك في المونديال.

وتابع: ان كأس زايد يغطي قارتي آسيا وافريقيا، وفي حالة مشاركة البطل في المونديال سيضيف كثيرا للمسابقة.
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