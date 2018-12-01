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رياضة

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة استقالة حسام البدري من بيراميدز.. فيديو

السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:43 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
كشف تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، حقيقة استقالة حسام البدري، رئيس بيراميدز، من منصبه، في الفترة الماضية.

وقال الشيخ، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد، "هو موجود مثله مثل كل رجال بيراميدز ، ولهم كلمتهم ورأيهم ووضعهم المحترم".

واضاف ال الشيخ، ان حسام البدري في رحلة عائلية في كندا ولا يوجد اي قرار استبعاد له من منصبه، مشيرا الى انه معه دائما على اتصال وانه مسؤول مميز في مكانه.
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