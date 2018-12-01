تركي آل الشيخ يكشف حقيقة استقالة حسام البدري من بيراميدز.. فيديو

كشف تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، حقيقة استقالة حسام البدري، رئيس بيراميدز، من منصبه، في الفترة الماضية.



وقال الشيخ، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد، "هو موجود مثله مثل كل رجال بيراميدز ، ولهم كلمتهم ورأيهم ووضعهم المحترم".



واضاف ال الشيخ، ان حسام البدري في رحلة عائلية في كندا ولا يوجد اي قرار استبعاد له من منصبه، مشيرا الى انه معه دائما على اتصال وانه مسؤول مميز في مكانه.

