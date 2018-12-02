البلوك مستمر بين النجوم.. ريهام حجاج وأحمد السعدني الأحدث.. آمال ماهر تلغي متابعة أنغام.. وقطيعة إلكترونية بين غادة عادل ومطلقها

أزمة بين غادة عادل ومطلقها مجدي الهواري

ناهد السباعي تلغي متابعة زوجها بعد إلغاء حفل الزفاف





ريهام حجاج وأحمد السعدني



آمال ماهر وأنغام



غادة عادل ومجدي الهواري



ناهد السباعي وزوجها



أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي هوسا للفنانين والمشاهير، فانتشرت الفترة الأخيرة ظاهرة إلغاء المتابعة أو اللجوء إلى "البلوك" في حالة الخلاف بينهم، والتي لا زالت مستمرة كرد فعل منهم تجاه الخلافات التي تنشأ بينهم.ويرصد "صدى البلد" في هذا التقرير أحدث النجوم الذين لجاول لـ"البلوك".كشف الحساب الرسمي الخاص بـ ريهام حجاج على انستجرام، عن عدم تواجد أحمد السعدني ضمن قائمة الحسابات التي تتابعها، والتي تبلغ 130 حسابًا، على الرغم من العلاقة القوية التي جمعت بينهما.وكشف الحساب الرسمي لأحمد السعدني على انستجرام أيضًا، عدم تواجد ريهام حجاج ضمن القائمة التي يتابعها السعدني، والتي تبلغ 444 حسابًا، ما يشير إلى أن الأمر لم يكن إلغاء متابعة من أي طرف للآخر، لكن الأمر وصل إلى «البلوك» الذي لا يتيح لأي طرف متابعة الآخر.ولم يكتف أي من ريهام حجاج أو أحمد السعدني بـ البلوك، لإنهاء العلاق فيما بينهما، لكن قام الاثنان بحذف الصور التي جمعت بينهما، إذ كان يحرص كلًا منهما على التقاط الصور في كل المناسبات.يذكر أن هناك علاقة قوية ربطت بين ريهام حجاج وأحمد السعدني، جعلت البعض يتكهن بأنها علاقة عاطفية، وانتشرت شائعات حول تحضيرهما للزواج، لكن نفى ذلك كلًا من الطرفين، وأكدا أن الصداقة القوية هي التي تربطهما فقط.كشفت قائمة المتابعين عبر حساب أنغام على “انستجرام”، عن عدم وجود آمال ماهر في القائمة، بالإضافة إلى عدم وجودها أيضًا على موقع “تويتر”.يذكر أن آمال ماهر وأنغام كانت بينهما تهنئة متبادلة كان آخرها 7 أغسطس 2015، حيث وجهت “ماهر”” الشكر إلى أنغام عبر حسابها على انستجرام بعد أن أثنت أنغام على موهبتها.ألغت الفنانة غادة عادل متابعة مطلقها المخرج مجدي الهواري من حسابها الشخصي على انستجرام، إذ لا يتواجد ضمن قائمة المُتَابعين في حسابها والذين يبلغ عددهم 1571 شخصا.وفي الوقت ذاته ألغى مجدي الهواري متابعة غادة عادل أيضًا، إذ احتوى حسابه على انستجرام على 40 شخصا يتباعهم لا تتواجد "غادة" من بينهم، على الرغم من حرص الثنائي على استمرار علاقة الصداقة بعد الطلاق الذي وقع، ما يؤكد حدوث قطيعة بينهما.ألغت الفنانة ناهد السباعي متابعة زوجها السابق رجل الأعمال المصري محمد عبد ربه، بعد عقد قرانهما بمسجد محمد علي بالقلعة، وإلغاء حفل زفافهما، ليقع الطلاق بعد ذلك.وأظهرت قائمة المتابعين في حساب "ناهد" على انستجرام، عدم وجود زوجها محمد عبد ربه، التي كانت تتابعه حتى اللحظات الأخيرة، وقبل انتشار الأخبار حول خلافهما.