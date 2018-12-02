إنشاء كلية للثروة التعدينية والتقنيات الحيوية في سيناء

قال الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش، إنه يجري إنشاء مبنى لكلية للطب البشرى ومجمع طبى ومستشفى جامعى لبدء الدراسة اعتبارا من العام الدراسي 2019\2020، ومستقبلا سيتم انشاء أول كلية للثروات الطبيعية والتقنية الحيوية للاهتمام بتنمية وتصنيع ثروات سيناء.
وأضاف أنه يجري إنشاء مبانى للكليات الجديدة من السابق الموافقة عليها أو المقترح إقامتها مستقبلا لتلبية احتياجات المنطقة والمساهمة فى تنميتها وتعميرها بالاستغلال الأمثل لثرواتها، إلى جانب المشروعات الانتاجية والخدمية لخدمة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمجتمع المحيط.
وتضم المشروعات الخدمية، محطة تحلية مياه ومكتب بريد وعنابر للسمان والأرانب والدواجن وعمارات سكنية واستراحات لأعضاء هيئة التدريس ومدن جامعية ومعامل ومكتبات ومدرجات ومراكز بحثية ومبانى ادارية متنوعة ومرافق خدمية .الي جانب العمل في المخطط العام للحرم الجامعي.