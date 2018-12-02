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ثقافة

حواس يلتقي الاطفال متحدي الإعاقة أمام الأهرامات.. الأربعاء

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 08:20 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
ينظم مركز الدكتور زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية بمناسبه اليوم العالمي لمتحدي الاعاقة زيارة الي منطقة اهرامات الجيزة، يوم الاربعاء المقبل التاسعة والنصف صباحا.

ويشرح عالم الاثار المصرية الدكتور زاهي حواس، معالم المنطقة الأثرية للاطفال وتعريفهم بالحضارة المصرية القديمة.

يأتي ذلك ضمن سياسة وحرص مكتبة الإسكندرية العالمية على نشر الوعي الأثري بين جميع أفراد المجتمع المصري خصوصا الأطفال والشباب ومتحدي الإعاقة، بمناسبة اليوم العالمي لمتحدي الإعاقة.
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