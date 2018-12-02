أحكام باتة ونهائية.. تعرف على عدد سنوات سجن القيادي الإخواني محمد البلتاجي

كشفت النيابة العامة عن عدد الأحكام النهائية المنسوبة للمتهم محمد محمد البلتاجي، وفقا لبيان قطاع السجون "سجن شديد الحراسة ب بطرة"، والتي قدرت بـ ١٢١ عاما.





والقضايا التي حكم فيها على البلتاجى أرقام 10790 لسنة 2013/جنايات مصر الجديدة، المحكوم فيها بالسجن المشدد 20 عاما، و12057 لسنة 2013/جنايات قصر النيل، والمحكوم فيها بالسجن المشدد 15 عاما، و7294 لسنة 2013/جنايات قليوب، والمحكوم فيها بالسجن المؤبد، و11531 لسنة 2013/جنايات الجيزة، والمحكوم فيها بالسجن المؤبد، و9585 لسنة 2013/جنايات مصر الجديدة، والمحكوم فيها بالسجن المشدد 10 سنوات، و645 لسنة 2014/جنايات عسكرية الاسماعيلية والمحكوم فيها بالسجن المشدد 10 سنوات، و201 لسنة 2014/ جنايات عسكرية السويس، والمحكوم فيها بالسجن المشدد 10 سنوات، و478 لسنة 2014/جنايات السيدة زينب، والمحكوم فيها بالحبس 3 سنوات مع الشغل، و7673 لسنة 2018/جنح المعادي، والمحكوم فيها بالحبس عامين، و2439 لسنة 2018/جنح المعادي، والمحكوم فيها بالحبس عام.





وكانت محكمة الجنايات قد قضت بمعاقبة المتهم في القضية رقم 12192 لسنة 2018/جنح المعادي بتاريخ 19 يوليو 2018، بالحبس عاما مع الإيقاف لمدة 3 سنوات.



