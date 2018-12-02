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حوادث

أحكام باتة ونهائية.. تعرف على عدد سنوات سجن القيادي الإخواني محمد البلتاجي

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 06:37 م
صدى البلد
أحمد مهدي
كشفت النيابة العامة عن عدد الأحكام النهائية المنسوبة للمتهم محمد محمد البلتاجي، وفقا لبيان قطاع السجون "سجن شديد الحراسة ب بطرة"، والتي قدرت بـ ١٢١ عاما.

والقضايا التي حكم فيها على البلتاجى أرقام 10790 لسنة 2013/جنايات مصر الجديدة، المحكوم فيها بالسجن المشدد 20 عاما، و12057 لسنة 2013/جنايات قصر النيل، والمحكوم فيها بالسجن المشدد 15 عاما، و7294 لسنة 2013/جنايات قليوب، والمحكوم فيها بالسجن المؤبد، و11531 لسنة 2013/جنايات الجيزة، والمحكوم فيها بالسجن المؤبد، و9585 لسنة 2013/جنايات مصر الجديدة، والمحكوم فيها بالسجن المشدد 10 سنوات، و645 لسنة 2014/جنايات عسكرية الاسماعيلية  والمحكوم فيها بالسجن المشدد 10 سنوات، و201 لسنة 2014/ جنايات عسكرية السويس، والمحكوم فيها بالسجن المشدد 10 سنوات، و478 لسنة 2014/جنايات السيدة زينب، والمحكوم فيها بالحبس 3 سنوات مع الشغل، و7673 لسنة 2018/جنح المعادي، والمحكوم فيها بالحبس عامين، و2439 لسنة 2018/جنح المعادي، والمحكوم فيها بالحبس عام.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت بمعاقبة المتهم في القضية رقم 12192 لسنة 2018/جنح المعادي بتاريخ 19 يوليو 2018، بالحبس عاما مع الإيقاف لمدة 3 سنوات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أجلت نظر جنحة إهانة القضاء المتهم فيها محمد البلتاجي، لجلسة 15 ديسمبر.
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